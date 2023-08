Przegląd prasy Końskie 4.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Końskich

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08, w Końskich. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studencie, wynajmujesz pierwsze mieszkanie? Jak nie zostać oszukanym? O tym musisz pamiętać”?

Prasówka Końskie 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studencie, wynajmujesz pierwsze mieszkanie? Jak nie zostać oszukanym? O tym musisz pamiętać Często rozpoczęcie studiów w innym mieście zmusza młodych ludzi do opuszczenia rodzinnego gniazdka i rozpoczęcia życia na własny rachunek. Wynajęcie pierwszego mieszkania to bez wątpienia moment wkroczenia w dorosłe życie. Jest to ekscytujący, ale także stresujący czas. Jak wybrać pierwsze mieszkanie? O czym należy pamiętać przed podpisaniem umowy? Jakie ukryte koszty mogą na nas czekać? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wynajęcia pierwszego mieszkania.

📢 Uwaga na te zdrowe płatki! Zawierają toksyczną substancję. Produkt został wycofany z obrotu. Sprawdź, czy nie masz go w domu i nie spożywaj Zbożowe płatki śniadaniowe zostały wycofane z obrotu - podał Główny Inspektorat Sanitarny. Zawierają toksyczny i rakotwórczy akrylamid. Produkt może zagrażać zdrowiu, dlatego nie należy spożywać płatków z podanej przez GIS partii. Sprawdź, czy nie masz ich w domu.

📢 Piękne konecczanki w letnich stylizacjach. Ich zdjęcia na Instagramie zachwycają. Podoba się Wam ich styl? Lato i wakacje są już na półmetku. Piękne konecczanki prezentują chętnie dzielą się swoimi wakacyjnymi stylizacjami na Instagramie. Podoba się Wam ich styl?

Prasówka 4.08 Końskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Końskich. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szybkie i efektowne fryzury do pracy. Zobacz upięcia dla różnych długości włosów Fryzury do pracy wcale nie muszą być czasochłonne i wymagać dużego wysiłku. Można je zrobić w kilka do kilkunastu minut za pomocą akcesoriów, które znajdują się w kosmetyczce każdej kobiety. Bez względu na długość włosów, istnieje wiele propozycji, które sprawdzą się na co dzień. Oto kilka prostych i eleganckich fryzur, które nie tylko pozwolą zaoszczędzić czas, ale także sprawią, że będziesz świetnie wyglądać.

📢 Te nowe samochody wybierają Polacy. Mamy nowe dane Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t wzrosła w lipcu 2023 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (czerwiec 2023 roku). Skumulowana liczba rejestracji w 2023 r. jest wyższa od tej zanotowanej w 2022 roku.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością