Prasówka z lipca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd lipca 2024 w Końskich: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

Na ulicy 16 Stycznia w Końskich doszło we wtorek po godzinie 10 do wypadku. Policjanci przekazywali, że 48-latek cofający autem marki Kia potrącił 84-latka przechodzącego akurat za samochodem. Pieszy trafił do szpitala.