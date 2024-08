Mieszkańcy Końskich uczcili 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawyły syreny, zapłonęły race

Końskie. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

80 lat mija od heroicznego Powstania Warszawskiego - zrywu niepodległościowego, kiedy to po jednej stronie Warszawy stały hordy sowieckiej machiny, czekając z nieukrywaną satysfakcją na wykrwawienie się Powstańców, a z drugiej jeszcze trwała okupacja Niemców, zwanych hitlerowcami. Dziś słyszymy wiele zdań, czy trzeba było, czy lepiej było poczekać, a może w ogóle nie podejmować walki i zobaczyć co dalej się stanie. Ale czy w ten sposób moglibyśmy uniknąć już dawno podjętej decyzji o oddaniu Polski w łapy rządnych władzy „braci towarzyszy”? Nie, zdecydowanie nie. Choć sami Powstańcy doskonale zdawali sobie sprawę z trudnej i beznadziejnej sytuacji podjęli walkę, by choć w ten sposób pokazać światu, że nie zgadzają się na kolejną niewolę, która stała tuż tuż u bram Warszawy.