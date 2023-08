Kalendarz dla alergików 2023. Co obecnie pyli w Końskich?

Co teraz pyli?

Rośliny pylą prawie przez cały rok. Nie oznacza to, że alergicy muszą męczyć się z objawami przez cały ten czas. Zwykle uczuleni jesteśmy na konkretne pyłki roślin, a objawy męczą nas najbardziej, kiedy ich stężenie w powietrzu jest najwyższe. Najtrudniejsze pory roku dla alergików to wiosna i lato. Właśnie wtedy pyli najwięcej roślin, które są najbardziej uczulające.

Jeśli męczą Cię objawy alergii i chcesz dowiedzieć się, na które pyłki konkretnie jesteś uczulony, konieczne będzie wybranie się do alergologa. Z tą wiedzą łatwiej będzie Ci planować czas w okresie największego stężenia pyłków w powietrzu. Wystarczy, że zerkniesz do kalendarza pyleń, by wiedzieć, kiedy objawy alergii mogą być najsilniejsze.

Pylenie w sierpniu

W sierpniu pylą: trawy, bylica, szczaw, babka, pokrzywa, komosa, ambrozja, Cladosporium i Alternaria.

Jeśli cierpisz na alergię z powodu aktualnie unoszących się pyłków, rozważ ograniczenie wychodzenia z domu do minimum. Unikanie kontaktu z alergenem pomoże Ci zminimalizować objawy. Dla alergików dobrą wiadomością zawsze jest nadejście deszczu. Po opadach objawy się minimalizują.